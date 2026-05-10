El Ourense CF, contra las cuerdas (2-4)

Martín Ochoa, delantero del Ourense CF, se lamenta tras una ocasión fallada contra el Celta Fortuna en el estadio de O Couto.

El Ourense CF se complicó la vida, y de qué manera. Todo después de perder el derbi ante el Celta Fortuna por dos goles a cuatro, lo que les manda a puestos de descenso a falta de dos jornadas para la finalización del campeonato.

En la locura de partido vivida en O Couto pudo pasar de todo, incluso la victoria pudo caer de cualquier lado, pero la suerte no estuvo del lado ourensano cuando más la necesitaba y se jugará la vida la próxima semana en Talavera, donde todo lo que no sea ganar ya no sirve.

El partido comenzó con los locales muy enchufados y con ganas de poner el marcador a su favor. Los primeros diez minutos fueron suyos, con disparos de Jerin, Adri Guerrero y Nacho Castillo, pero entre el portero, Coke Carrillo, y sus defensas despejaron el peligro.

Despertó el filial celeste y sobre todo Hugo González, que ya debutó con Claudio Giraldez en el primer equipo. Y el siguiente cuarto de hora fue de los de Fredi Álvarez. Dos buenas jugadas del valenciano pusieron a prueba a Ratón, que resolvió con solvencia, pero en el 24 llegó el 0-1. Pablo Gavían corrió la banda derecha y puso un centro que Álvaro Marín no perdonó.

Lo mejor para el Ourense CF fue que empató a los cuatro minutos. Centro de Hugo Sanz, resbala Meixus y la pelota le cae a Raúl Hernández, que tras un recorte fusila a Coke Carrillo. El empate tranquilizó a los dos equipos, que se dejaron ir hasta el descanso sin crear más peligro.

Tras el descanso, de todo

La segunda parte ya fue otra película. Tuvo de todo, goles, emoción, polémica, VAR hasta la saciedad e incluso desquiciamiento de unos y otros.

El filial vigués avisó con un disparo de Ángel Arcos que salvó César Moreno, pero los ourensanos se encontraron con el 2-1, no sin cierta dosis de fortuna. Adri Guerrero recoge una pelota en banda derecha, se adentra en el área, dispara a portería y el balón, tras dar en Meixus, otra vez protagonista, descoloca al meta del Celta y entra mansamente en su portería (2-1).

Ese gol le sentó bien a los azulones, que pudieron hacer el tercero. La tuvo Aitor Aranzabe tras un buen centro de Sergio Benito, pero su remate se fue rozando el palo. También Jerin, tras una buena jugada personal, pero lo evitó el meta visitante. E incluso el VAR, con un posible penalti a Carmona, pero tras tres minutos de revisión, acabo pitando fuera de juego.

Y en una falta, innecesaria al borde del área en el 77, el filial recobró vida. Hugo González la ejecutó de manera magistral, sorteando la barrera y poniendo la pelota en la escuadra. El golazo le dio vida a los chavales y dejó tocados a los orensanos, que solo les quedaba tirar de orgullo, y cierto es que eso nunca se les puede negar. Eso y que el juego pasó a mejor vida.

Todo fueron interrupciones y visitas al VAR, que es insufrible. Con todo pudo Rabadán hacer el 3-2, pero remató en semi fallo y detuvo Coke. Faltaba lo peor. En el 91, Somuah se hace con una pelota en el área tras dos rebotes y tras regatear con clase a Ratón hacía el 2-3.

A la desesperada y la sentencia

Quedaba tiempo porue la prolongación fue de 14 minutos más, pero los azulones solo inquietaron con un buen disparo de David Muñoz que despejó con apuros el portero del filial. Y la sentencia definitiva llegó en el 103, obra de Dela que, tras recibir de Óscar Marcos, ponía el 2-4 con una vaselina que llegó a tocar Álvaro Ratón.

Al final el Ourense CF se llevó una dura derrota, que visto el global del partido no mereció, pero al que le faltó la “fortuna” que tuvo el Celta. Las cuentas ahora son claras. Todo pasa por ganar el próximo domingo en Talavera y ver lo que hacen los rivales para ver si se la juegan en el último partido del campeonato, en casa, ante un Tenerife que ya es campeón.