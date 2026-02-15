Pólvora mojada en el derbi entre Cented Academy y Antela FC (0-0)

Domingo de Entroido futbolero en el Campo Municipal de Oira. Cented y Antela madrugaban para batirse en “duelo de mediodía”, en un partido de máxima rivalidad al que llegaban con dinámicas y realidades muy diferentes. Como era de suponer, transcurridos los 90 minutos de juego, el principio de igualdad que rige la mayoría de derbis se impuso, pese a la diferencia de puntos entre uno y otro equipo en la clasificación y que no cambian su estatus en la liga. Edu Otero fue la ausencia principal en el once titular de los pontinos, Pedro que no entró en la convocatoria, lo fue en los limiaos.

La primera parte arrancó a fuego lento sin que ninguno de los dos equipos impusieran su juego. Solo unas tímidas incursiones de Etien por banda derecha, un tiro flojo de Óscar Cruz a la media vuelta y algún centro al área avivaron los primeros minutos. Los de Bruno Gómez les costó despertar, pero una vez que lo hicieron tuvieron más posesión y mejores oportunidades en la primera parte. Mauro Sabucedo tras un centro por la izquierda, pudo poner en ventaja a los visitantes, pero Edgar lo impidió con una gran intervención desviando a córner. En el saque de esquina posterior evitó con otra buena mano que el gol olímpico subiera al marcador.

La carga de los visitantes continuaba y pasando el meridiano del primer tiempo, Brais Outeiriño comenzaba a llevar mucho peligro por banda izquierda, en una gran cabalgada se presentaba en el área cediéndosela a Negrete que la mandaba a las nubes. En otra incursión, provocaba la amarilla de Oca cuando apuraba línea de fondo y también probaba desde lejos ajustando a la cepa del palo derecho a un Edgar que con una buena estirada neutralizaba. Antes del descanso, Xavi Lamas lo intentaba en el rechace de un córner desde la frontal sin éxito. Adrián tendría el único acercamiento reseñable de los locales, con un disparo desde fuera del área.

En el segundo acto, los pontinos salieron con renovados bríos y con más predisposición a ir por el partido. Las fuerzas y la posesión se igualaron más y los dos equipos hicieron méritos de llevarse la victoria. La más clara para Cented llegaría en el inicio con un cabezazo de David que se estrellaba en el larguero, en el posterior rechace Izan tampoco conseguía derribar el muro visitante. El encuentro adquiría más velocidad y Adrián en otra de sus llegadas al área remataba desviado cuando sobrepasábamos el minuto 65. Jorguinho, al poco de relevar a Charly, se revolvía en el área tras asistencia desde banda izquierda encontrándose con Edgar. En el córner posterior, cabeceaba Boán sin sacar tampoco petróleo.

En los últimos minutos, los dos entrenadores quemaban sus naves y saltaban al artificial algunos de sus pesos pesados, Edu Otero, Héctor Janeiro y Esteban por los locales y Cole, Raúl Dinís, Hernández y Carlos por los visitantes. Negrete antes de dejar su puesto a Carlos tendría la penúltima al cabecear un buen centro por la izquierda de Raúl Dinis. Pese a que el tiempo se agotaba el partido decayó y las fuerzas flaquearon. En la última jugada del partido, el portero Bruno Pío se animó a botar el último cartucho visitante en forma de falta, el posterior cabezazo se iba desviado dando paso al definitivo 0-0. El resultado gafas deja a Antela con 36 puntos y un partido menos en la parte noble de la clasificación y a Cented con 25, lidiando por salir de la zona peligrosa.