Una década de derbis entre el Ourense CF y el Arenterio

El campo de O Couto está preparado para el derbi entre Ourense CF y Arenteiro (sábado, 16:15 h). Un partido en el que los dos equipos se juegan mucho, más los verdes, que llegan cuatro puntos por debajo en la tabla, y en caso de perder tendrían muy complicado la salvación. Mientras, en los azules, si ganan, darían otro pasito hacia la salvación, pero si pierden se meterían en serios problemas.

Los antecedentes entre ambos son de todo tipo, aunque en la mayoría de los casos favorecen al Arenteiro. Hay que remontarse a la temporada 15/16, con ambos en Preferente, para encontrar los primeros capítulos. En O Couto empataron (1-1) y en Espiñedo ganaron los verdes (2-0). Rubén Domínguez entrenaba a los azules y Jorge Regal, en la primera vuelta, y Manel Vázquez, en la segunda, al Arenteiro. La 16/17 dos empates, 0-0 en Espiñedo y 1-1 en O Couto, con Manel Vázquez y Fran Justo como entrenadores. Ese año ambos clubes lograron el ascenso a Tercera División, los de la capital de forma directa y los de O Carballiño luego de ganar la promoción y esperar a que el Rápido de Bouzas ascendiera a Segunda B.

Un año después, empate en O Couto (1-1) y victoria visitante en Espiñedo (0-1). Fue la primera de las dos únicas victorias del Ourense CF y para la segunda han tenido que esperar al partido de la primera vuelta de esta misma temporada. En los banquillos seguían Manel Vázquez y Fran Justo.

Temporada 18/19: nuevo empate a un gol en Espiñedo y victoria de los verdes en O Couto 0-1. Fran Justo seguía en el equipo capitalino y Manel Vázquez disputó el último derbi en la primera vuelta ya que en la segunda estaba al frente del equipo Gelucho.

Fútbol en la pandemia

La temporada 19/20 fue en la que el mundo se paró por la pandemia. Eso propició que solo hubiera el derbi de la primera vuelta, que se jugó en Ourense y, para no variar, terminó con empate (1-1). La temporada 20/21 fue en la que Fran Justo firmó en Espiñedo y Rubén Domínguez regresó al banquillo del Ourense CF. Saliendo de la pandemia, en la primera vuelta se jugó en campo de Barbantes “a puerta cerrada” y ganó el Arenteiro 2-0, que repitió en O Couto (0-1). Esa temporada los verdes lograron el ascenso a Segunda Federación.

Con un año sin derbis, volvieron en la 22/23. Fue la temporada en la que Fran Justo se marchó al CD Lugo y su sustituto, Javi Rey, ganó en Espiñedo (1-0) y empató en O Couto (1-1) y los verdes prolongaron la fiesta ascendiendo a Primera Federación. Rubén Domínguez seguía al frente del Ourense CF.

Los derbis regresaron en la temporada 24/25. En O Couto ganó 0-1 el conjunto verde en el día que Rubén Domínguez presentó la dimisión. En la vuelta, con Pablo López al frente, 1-1. Raúl Jardiel era el técnico de los verdes. Y hasta ahora. En la ida, 0-2 ganó el Ourense CF, con Dani Llácer a los mandos de los azules y Jorge Cuesta, que había llegado para sustituir a Jesús Arribas en los verdes. Mañana, un nuevo capítulo.