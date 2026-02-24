Jerin, del Ourense CF: “Nos toca dar un paso al frente”

El Ourense CF no pudo darse una alegría. La derrota en el Pedro Escartín ante el Guadalajara, en uno de los peores partidos de la temporada, complica la vida al equipo de Dani Llácer, que no consigue abrir brecha con los equipos que ocupan plaza de descenso. Un punto es la ventaja que les queda, con lo que el margen de error se ha agotado.

La voz más autorizada del vestuario azulón es la del centrocampista Jerin Marcolino Ramos Santos (14/1/1996-Madrid), que cumple la sexta temporada en el equipo y que es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del equipo, con 207 partidos a sus espaldas. El jugador ourensano tiene claro que en Guadalajara “no estuvimos bien y no podemos poner excusas. Es más, para mí fue el peor partido de esta temporada y creo que le regalamos los tres puntos. No nos encontramos cómodos en ningún momento y nos faltó tener la esencia de lo que tiene que ser el Ourense CF”.

Aunque Jerin reconoce que “hasta ahora diría que la temporada va bien, porque estamos fuera del descenso, ganamos la Copa Federación e hicimos un gran papel en la Copa del Rey, eliminando a dos equipos de Primera División. Poco más se puede pedir, aunque es cierto que los últimos partidos, salvo la victoria ante el Mérida, no estamos en nuestro mejor momento y pienso que entre todos podemos dar un paso al frente para mejorar”.

El azulón lleva seis años en el equipo y con 207 partidos es el jugador que más partidos ha jugado

Una de las causas del mal momento del equipo podría ser que en Guadalajara jugaron su partido número 38 de esta temporada, muchos más que el resto de rivales: “Es verdad que son muchos partidos, que crean mucho desgaste físico y mental y que no siempre puedes estar bien, pero no creo que sea el número de encuentros lo que nos está llevando a no estar tan bien como por ejemplo estuvimos en Ferrol, en Lugo o en los partidos de Copa. Llegamos saturados al descanso navideño, pero el parón nos vino bien y volvimos con ganas y fuerzas renovadas. Quedan tres meses de competición y tengo claro que vamos a volver a ser el equipo de antes, salir para arriba y conseguir lo antes posible el principal objetivo del equipo, que no es otro que lograr la salvación”.

Este sábado, desde las cuatro y cuarto, tienen otra oportunidad, en este caso en el derbi ante el Arenteiro en O Couto: “Ya jugué unos cuantos y son partidos especiales y muy bonitos, ya durante la semana se viven de manera distinta. En la ida nos salió muy bien y conseguimos los tres puntos, pero ahora será diferente. En las dos plantillas ha habido cambios, ambos llegamos con la necesidad de sumar los tres puntos y seguro que va a ser muy reñido e igualado, pero tenemos que confiar en que en nuestro campo estamos siendo muy fiables”. Precisamente, de O Couto también habla Jerin: “Ahora está muy bien, porque antes estaba impracticable y se notaba mucho. Era muy difícil controlar el balón, conducir o realizar golpeos, pero yo, que ya llevo aquí muchos años, he jugado en el mejor y en el peor O Couto, no quedaba otra”.

Madrileño de nacimiento, reconoce ser del Real Madrid, por eso también tiene su propia opinión del suceso de Vinicius en Portugal ante el Benfica: “Yo lo sufrí cuando jugaba en el filial del Santander, contra el Sámano, en Segunda Federación. Sufrí insultos racistas y la verdad es que lo pasé muy mal, aunque por suerte solo me sucedió esa vez. Son situaciones muy desagradables, que parece mentira que todavía a día de hoy puedan suceder. Se debe actuar con la máxima contundencia”.