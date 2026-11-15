Un derbi entre el Barbadás y el Auriense pasado por agua

Derbi en Os Carrís. El Barbadás y el Auriense calibran sus fuerzas en Os Carrís en un encuentro que estará muy condicionado por la lluvia y en el que ambos conjuntos necesitan los puntos para coger tranquilidad y confianza.

En el bando local, tras la dolorosa derrota en Marín (5-1), los azulones quieren mantenerse fuertes en casa y para el duelo de esta tarde no podrán contar con Xurxo Valencia y Ander Villa, que se fueron cedidos al Maceda; y Lucas Sabucedo, que se está recuperando de una operación de apendicitis. Además, Soriano es duda por un leve esguince en el tobillo.

“Es un choque muy importante contra un rival que está muy parejo a nosotros en la clasificación. Un derbi siempre es un partido diferente. Al enfrentarse dos equipos de la misma ciudad suelen ser duelos más intensos, pero creo que va a ser un encuentro bonito de ver. Somos dos conjuntos formados prácticamente por gente muy joven, que tratan bien el balón y que quieren jugar”, apunta Luis Vilachá, entrenador del Barbadás.

Con respecto a las claves del encuentro, asegura: “Ser eficaces en las áreas va a ser fundamental. En ataque somos un equipo que genera ocasiones y, si tenemos esa pizca de suerte para finalizar, podemos materializarlas, y eso es muy importante. Atrás, tendremos que controlar sus buenas individualidades, equivocarnos lo menos posible y mostrarnos muy contundentes en nuestra área”.

En los pontinos, el entrenador Dani Prado reconoce que un derbi siempre es un partido bonito: “Más que diferente, diría que este es un partido especial. Al ser dos conjuntos de Ourense nos conocemos muchísima gente, y en el Barbadás hay futbolistas a los que ya entrené el año pasado. El ambiente es distinto y siempre es bonito jugar un derbi. Además, son encuentros que igualan todo en una balanza. En este momento da igual la clasificación y dan igual los nombres”.

Para vencer, Prado tiene claro que no hay que encajar: “Sinceramente, creo que la clave del partido pasa por intentar mantener la portería a cero. Consideramos que el rival es un equipo muy bueno en ataque posicional, que acumula y ataca con mucha gente dentro del área. Contener ese caudal ofensivo y dejar nuestra meta imbatida será fundamental para poder ganar el derbi”. Son bajas, Joel, Baldo y Cuña, mientras que Joaquín y Adrián Blanco son duda. Además, Raúl Gallego fichó por el Arenteiro.

Os Carrís, 16:30 horas.