Es fácil creer en otoño

Señor de este otoño lleno de nieblas, neblinas y desconciertos, de heridas abiertas, lágrimas en la estación, guerras, hambre, pandemias, loterías, mazapán con nata, turrones y cuchufletas. Aún es noviembre y ya adornamos con espumillón los árboles y los deseos. ¿Por qué canta la tórtola si no es primavera? Los ríos, ya ahora mismo, son puras chocolatinas con papel de plata, y las ovejas son de algodón de la farmacia. Señor de las cosas pequeñas, enanas, párvulas e imperfectas. Ven y cambia este nuestro corazón de piedra. Da cobijo a quienes te buscan sin saberlo entre cajas de cartón, regalos coloridos y fiestas y más fiestas.

Señor del silencio. Te acercas despacio sin hacer ruido alguno, con tus pasos de guata y tu propio ritmo. La naturaleza reza sus oraciones en un libro con hojas de mil colores. Suena el armónium y un canto gregoriano. Avisan de que vienes ya mismo, y se despiertan la ternura y las emociones. La verdad es que queremos pasar de ti ya que apenas nos importas. Pero tú, Señor, que te comportas con tu amor dulce y pelma, seguirás llamando, golpeando con los nudillos de agua en todas nuestras puertas. Es que estamos en nuestras cosas, en las nuestras y sólo nuestras, conjugando ese posesivo como un adjetivo de adorno para las fiestas.

Señor de las cosas pequeñas, enanas, párvulas e imperfectas. Ven y cambia este nuestro corazón de piedra. Da cobijo a quienes te buscan sin saberlo entre cajas de cartón, regalos coloridos y fiestas de Nochevieja. Te parecerá extraño, pero al fin eres sólo una luz en el camino, que iluminas a los peregrinos y los poetas. Pero henos aquí, a todos, repartidos por las aceras, para esperarte pues siempre vienes cumpliendo la promesa. Claro que, a cada rato, casi sin darnos cuenta, vienes a nuestra mente como una melodía pegadiza, una canción de antaño... ¿Te acuerdas? Queremos huir de ti, estribillo impertinente, agua del mar que nos golpea. Arena soy, te decimos, pero no cejas. Eres pleamar permanente y esa música que se columpia y nos penetra.

Digo que aconteces. Te produces, acaeces y te apareces como quien no quiere molestar, como quien no está invitado a estas fiestas. Como quien pasaba casualmente hacia no sé dónde y se aprovecha para vernos y preguntarnos qué hay de tus promesas. Bueno…nos vemos... Dices mientras te vas, de nuevo, ya que nadie te pide que te quedes a las celebraciones que serán de Navidad en tantas mesas. Amigo de los simples e inocentes, vuelves y te disfrazas, revestido de agua, de vientos helados y de escarcha. Yo sé que estás ahí, lo supongo, oculto, furtivo, clandestino. Me basta verte en tantos copos de nieve que caen lánguidos, débiles, purísimos sobre el camino.

Señor de las cosas pequeñas, enanas, párvulas e imperfectas. Ven y cambia este nuestro corazón de piedra. Da cobijo a quienes te buscan, sin saberlo, al compartir con los otros sus cuitas, desconciertos y tristezas.