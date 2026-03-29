Un derbi con mucho en juego entre Antela y Arnoia

Los dos mejores equipos ourensanos de la categoría, Antela y Arnoia, se ven las caras en el campo de A Queixeira con mucho en juego. Mientras que los albinegros, terceros en la tabla, quieren consolidarse en los puestos de privilegio, los arnoieses necesitan recuperar la fiabilidad en casa para aspirar a los puestos de play off.

Manel Vázquez, entrenador de los locales, sostiene que “este derbi es un partido bonito y atractivo para los jugadores y los aficionados”. “Nos vamos a enfrentar a un equipo que está en zona de play off y que va a pelear por terminar ahí la temporada. El Antela es un conjunto con muy buena plantilla, prueba de ello es que es capaz de rotar a cuatro o cinco titulares en el partido de Copa del pasado jueves debido a la importancia que le da al encuentro de liga”.

Con respecto a su equipo, Vázquez piensa que “llegamos al choque sin ningún objetivo clasificatorio, salvo intentar mejorar el noveno puesto de la temporada pasada”. “Intentaremos competir lo mejor posible y sobre todo revertir la mala racha de resultados que llevamos en la segunda vuelta en casa. Además, queremos darle una alegría a nuestra gente, que también lo merece”.

En el bando contrario, el técnico Bruno Gómez comenta que “después de jugar tantos encuentros seguidos en poco tiempo, el cansancio de algunos jugadores va a marcar mucho el plan de partido”. “Creo que el encuentro es importante para nosotros, pero para ellos es decisivo y supongo que lo afrontarán como una final. Nosotros sabemos de la importancia del partido, pero tenemos cero presión, ya que tenemos el objetivo cumplido. Ahora tenemos que competir, aunque también disfrutar de la posición que tenemos”.

Vázquez tiene la baja de Veloso y la duda de Raúl Gallego, mientras que Gómez no contará con Mauro y Adrián Cole, además de los lesionados de larga duración.

A Queixeira, 18:00 horas.