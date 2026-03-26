Los apuntes de la Preferente: Antela, Arnoia, Cented y Celanova

Tiago Teixeira, del Antela - “Estamos en una muy buena dinámica, vamos a pelear por los play off”

El Antela venció 1-0 al Villalonga en un “partido bastante complicado, ya que sabíamos que eran los mejores de la categoría. Supimos hacer bien las cosas y por suerte conseguimos el gol muy pronto. A partir de ahí tuvimos bastante control del partido, pero bueno, ellos después, con un menos siguieron, apretando y consiguieron meternos atrás, ya que son un equipo que cuando tienen el balón, hacen mucho daño. Conseguimos defender muy bien esos momentos y gracias a eso la victoria se quedó en casa. Estamos en una muy buena dinámica, logramos el objetivo de la permanencia y ahora vamos a pelear por los play off”, comenta Tiago Teixeira.

Sandro Raposeiras, del Arnoia - “Fue nuestro partido más completo en esta segunda parte de liga”

El Arnoia derrotó 0-2 al Alertanavia gracias al doblete de Sandro Raposeiras, quien asegura que “sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, ellos están peleando en la parte baja de la tabla y nosotros luchando por no desengancharnos de los puestos altos. Fuimos un equipo sólido en defensa, como siempre este año, sobre todo fuera de casa, y tuvimos varias ocasiones para hacer incluso otro gol más. Creo que fue el partido más completo del equipo en esta segunda parte de la temporada. Suelo jugar de mediocentro defensivo, pero en Coia el míster me dijo que podía jugar con más libertad y creo que aproveché bien la oportunidad”.

El defensa del Cented, Bustelo - “Veo al equipo con confianza para poder sacar esto adelante”

El Cented cayó 0-3 ante el Pontevedra B y no termina de encontrar las buenas sensaciones. “El partido estaba siendo bastante bueno hasta la expulsión. En los primeros 40 minutos tuvimos tres ocasiones muy claras para ponernos por delante, pero a partir de quedarnos con uno menos sufrimos bastante más, sobre todo a partir del 60, que fue cuando nos llegaron sus goles”, dice Bustelo. Además, tiene claro que “a pesar de esta mala racha, veo al equipo con confianza para sacar esto adelante. Este fin de semana tenemos una final contra el Choco en la que solo vale ganar. Si queremos sacar esto adelante tendremos ser más equipo que nunca”.

Alberto Blanco, del Celanova - “La remontada es una inyección de moral enorme para todos”

El Celanova derrotó 2-1 al Choco y toma algo de oxígeno. Adrián Mociño subraya que “es una victoria que nos hace creer de verdad en la salvación. Si quedaba alguien que no terminaba de verlo claro, este partido ha sido un punto de inflexión. Veníamos de una situación muy complicada, en la que no se nos daba el sumar de tres y seguramente estábamos recibiendo más castigo del que merecíamos. Ponernos por debajo en el marcador, en nuestra situación, y aun así ser capaz de sobreponernos, remontar y sacar el partido delante de nuestra gente es una inyección de moral enorme para todos, tanto para el vestuario como para la afición”.