Derbi oficial en A Moreira entre el Ourense CF y el Antela

SEMIFINAL IDA
La Supercopa Galicia es el primer gran reto del Auriense
MUCHO EN JUEGO
Día grande en el campo de A Moreira. El cuadro local, el Antela, se mide al Ourense CF en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Federación a nivel gallego.
Mucho han cambiado las cosas para ambos equipos en el último año. Los de Xinzo de Limia jugando en Preferente y logrando un histórico ascenso a Tercera Federación que muy pocos contaban y un Ourense CF cediendo la plaza en la Primera Federación y tras disfrutar también de la Copa del Rey ante tres equipos de Primera División. Pero eso ya es historia y ahora toca una nueva temporada.
Y en eso andan metidos ambos, dando los primeros coletazos. Para los de Xinzo será el tercer partido en lo que va de pretemporada, un amistoso ante el Montealegre de Portugal que perdieron (2-0) y victoria ante el Gran Peña (2-1) en octavos de la Copa Federación. Para los ourensanos, será el primero de esta temporada, luego de pasar la primera ronda ante el Arenteiro por no poder jugar los de O Carballiño, que andaban en otras guerras.
El técnico local, Bruno Gómez, que no sabe lo que es perder en su casa un partido y ya suma 39, tiene claro que “que cada vez está más cerca la primera derrota y nos enfrentamos a un gran rival que puede romper el récord”. Ya sobre el partido sabe que, “nos medimos a un rival importante, esperamos estar a la altura y competir de la mejor forma posible. No les conocemos mucho, es un equipo prácticamente nuevo y veremos cómo nos adaptamos y le hacemos frente”. Faltarán Carlos, que fue expulsado ante el Gran Peña, y Pedro, por motivos personales.
En el Ourense CF, su técnico Jorge Cuesta afirmó: “Creo que llegamos bien, cierto que no jugamos ningún amistoso y nos falta conjunción, pero lo mejor es empezar a jugar partidos para irnos adaptando”. Es baja Jesús Cambil, que se lesionó en un pie entrenando.
A Moreira, 18:00 horas.
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