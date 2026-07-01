Un derbi ourensano Estrela-Ontime para cerrar la liga

El sorteo del calendario de Primera División de fútbol sala femenino deparó un derbi ourensano para cerrar la liga. El Estrela Futsal-Ourense Ontime pondrá el 30 de mayo de 2027 el colofón a una temporada que los dos representantes provinciales abrirán como locales. Será el fin de semana del 5 de septiembre, con el Ontime recibiendo al Les Corts catalán y el debutante Estrela haciendo lo propio con el Castro lucense.

Eso sí, no habrá derbi hasta el próximo año, porque el Ontime-Estrela no se jugará hasta la penúltima jornada de la primera vuelta, el 6 de enero, una semana con doble jornada, puesto que tres días después, el 9, se disputará el último partido del primer acto, con el Ontime visitando al Melilla y el Estrela viajando a Rodiles.

El Ourense Ontime tendrá un comienzo de curso relativamente amable. Después del debut como local ante el Les Corts, las de Manu Cossío afrontarán su primera salida a Guadalcacín y en la tercera jornada repetirán como visitantes ante el Futsal Alcantarilla.

Exigente, aunque no traumático, es el arranque del Estrela. Será duro el debut con el Castro, aunque después visitará al Torcal y en la jornada 3 recibirá al Les Corts.

Es temporada de Campeonato de Europa, por lo que la competición volverá a tener varios parones. El más grande, el que se produzca entre el 27 de febrero (jornada 21) y el 28 de marzo (jornada 22). Servirá para la última concentración de la selección española, que afrontará la cita continental en la ciudad croata de Osijek entre el 14 y el 21 de marzo del próximo año.

Habrá otro parón importante, este nada más comenzar la liga, ya que después de las tres primeras jornadas la competición se detiene entre el 20 de septiembre (jornada 3) y el 18 de octubre (jornada 4).

No habrá jornada la semana de Navidad ni la de Fin de Año, pero por contra, la semana de Reyes tendrá jornada doble, con las que se cerrará la primera vuelta.

Y todo esto la tarde en la que se acaba de decidir el título del curso 25-26. Se lo quedó el Futsi Navalcarnero, que ganó en Melilla en los penaltis del partido de desempate.