Manu Cossío cambia el Estrela por el Ontime

El Ourense Ontime ya tiene inquilino para el banquillo. El sustituto del valenciano Carlos Navarro será Manu Cossío, que el pasado domingo logró el ascenso a Primera División con el Estrela Cortegada después de superar al Linyola ilerdense en la eliminatoria definitiva. El técnico arousano se encargará de dirigir el nuevo proyecto en la élite de un Ontime que en la temporada recién finalizada ha vivido su resurgir después de unos años en los que se había quedado lejos de ser protagonista.

Al banquillo del Ourense Ontime llega un técnico con una amplísima trayectoria, tanto en el futsal femenino como en el masculino. De hecho, antes de recalar a mitad de surco en el Estrela Cortegada, había estado dos temporadas en el Noia masculino, con el que logró la permanencia en Primera División, además del título en la Copa Galicia.

Sus experiencias más recientes en el futsal femenino antes de llegar al Marta Míguez fue en el Rovigo Futsal de la Serie A italiana y en el Poio, con el que levantó una Copa Galicia, precisamente ante el conjunto ourensano, en los penaltis y con anterioridad había sido subcampeón de la Copa de la Reina.

Al Estrela Cortegada llegó a comienzos de diciembre del año pasado, después de la marcha de Rubén Carballo. Por delante tenía un exigente reto, pues llegaba al líder del grupo y con el objetivo de conseguir el ascenso. El técnico arousano consiguió que el conjunto de O Ribeiro no notara el cambio en el banquillo, firmando unos números sobresalientes que finalizaron de la mejor forma posible.

En la fase regular firmó 16 victorias, 1 empate y 1 derrota, convirtiéndose en el mejor equipo de los 47 de Segunda División, a lo que añadió cuatro victorias en cuatro partidos de play off, hasta sellar un histórico ascenso.

Ahora, afrontará un nuevo reto en la élite femenina con un Ourense Ontime que, después de renacer, oposita a volver a ser lo que siempre fue: uno de los destacados de la Primera División.

Recepción en la Diputación

El Estrela Futsal, por su parte, disfrutó ayer de una recepción en la Diputación con César Fernández, vicepresidente segundo y diputado de Deportes como anfitrión.