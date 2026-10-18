NECESITADOS DE TRES PUNTOS
El derbi entre Sporting Carballiño y Maside es en Espiñedo
NECESITADOS DE TRES PUNTOS
El Sporting Carballiño y Maside afrontan el derbi en un escenario, como el campo de Espiñedo, donde sus aficiones se sentirán como de otra categoría.
Bien es cierto que los locales vienen de tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero su entrenador, Aitor Neira, sostiene que los masidaos llegan mejor tras un mal inicio de liga: “Creo que nosotros estamos bien, solo que los resultados no acompañan y esperando que esta vez entre la pelotita. El equipo es prácticamente el mismo del año pasado, pero sí nos costó un poquito arrancar por el hecho de acabar tarde por el play off y no dar desconectado del todo, aunque el otro día, en Muíños, ellos llegaron dos veces y las metieron y nosotros con más ocasiones no”.
Se trata de un partido especial, por la cercanía: “Es una semana distinta y este año llevamos el partido a Espiñedo, que siempre es diferente. Firmaría el resultado del año pasado, pero nunca se sabe”.
Para Aitor Neira la clave pasa por acertar: “A día de hoy somos superiores, pero conociendo a Mindo, que me conoce de sobra, sé que algo preparado tendrá, entonces tenemos que estar preparados para todo”. Vuelve Champi y Jacobo puede unirse a las bajas de Robin, sancionado, Fariñas, Noel, Arbo, Bugallo, Rivera y Pol.
En cuanto al Maside, su técnico se muestra satisfecho de jugar en Espiñedo: “Es un campo y un partido bonito, con lo cual será seguramente un día divertido”.
Sobre la marcha del equipo, Mindo Surribas reconoce que quizás merecían llevar algún punto más: “Igual no nos acompañó la suerte como en el último partido ante el Nogueira, pero estamos intentando parecernos a lo que queremos y hacíamos más o menos el año pasado”.
Será la segunda vez que volverá a enfrentarse a sus ex: “Al final sigue habiendo muchos amigos ahí, manteniendo una relación, pero sí es cierto que es un partido especial, pero lo será después de que acabe. Al final quieres ganar y nada más. La plantilla está animada, después del mal comienzo de liga, donde estábamos jugando bien, creando ocasiones, pero no conseguíamos hacer gol, aunque con estos últimos tres resultados positivos se respira de otra manera”.
En cuanto al derbi, Surribas entiende que es positivo jugar en Espiñedo ya que al final es un campo más grande: “Quizás más parecido al nuestro en cuanto a dimensiones, pero será un encuentro donde todo el mundo saldrá al 200 por cien al ser todos amigos y conocidos, pero el que tenga la mente más fría será el que se lleve los tres puntos por pequeños detalles”. Están lesionados Sergi, Naym y Fonsi.
Espiñedo, 17:00 horas.
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