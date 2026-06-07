El Marín no dio opciones al Sporting Carballiño (2-0)

Los jugadores del Marín celebran el gol de Sylla ante el desconsuelo de Abel Fernández y Riveiro.

El Sporting Carballiño dijo adiós al sueño de pelear por el ascenso a la Preferente después de caer por 2-0 en el campo del Marín.

Los anfitriones, a pesar de llegar al partido de vuelta con un 1-2 a su favor, salieron mucho más acertados en todas sus líneas y cogieron el control del balón ante un rival que intentó resistir en defensa y explotar el contragolpe, pero que jamás puso en apuros al meta Cris.

El jugador más desequilibrante durante la primera parte fue Espiña que, en el arranque, casi sorprende a un Gorka que tuvo que desviar su centro chut al córner. Pero no fallaría en su segundo intento, al conectar desde la banda derecha un envío que se coló por la escuadra para anotar el 1-0 y ponerle más cuesta arriba la eliminatoria a los sportinguistas.

La presión del Marín hizo que el esférico le durara poco a los visitantes. Antes del descanso apareció una vez más Espiña, que desde fuera del área sacó un buen remate que encontró bien colocado al portero.

Como era de esperar, el Sporting Carballiño estaba obligado a arriesgar para seguir con opciones y tuvo su ocasión Robín con un buen tiro que se marchó pegado al poste. Los locales respondieron con una internada de Guille, cuyo remate fue despejado por Gorka.

Los sportinguistas insistieron y pudo empatar Israel, bien controlado durante todo el partido, pero su remate dio en el lateral de la red. Aunque la más clara estuvo en las botas de Quique Souto. El delantero controló un buen envío de Maside al corazón del área, pero su tiro se fue desviando.

Con la necesidad de los sportinguistas, el encuentro se abrió y fue ahí donde los pontevedreses estuvieron cerca de rematar la faena. Un tiro de Javi Pazos se marchó sobre el travesaño y a continuación exigió con otro remate al cancerbero Gorka, que por entonces mantenía en pie a su equipo. De hecho, dos minutos más tarde sacó una mano oportuna para mandar el balón sobre el larguero tras el gran disparo de Sylla.

Los carballiñeses habían protestado dos goles anulados por fuera de juego, pero acabaron encajando el segundo gol. La sentencia llegó en el descuento. Sylla aprovechó una falta de entendimiento entre Abel Fernández y su portero para establecer el definitivo 2-0.

De esta manera, el Marín se jugará el ascenso ante el Córgomo.