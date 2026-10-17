Otra derrota del Arenteiro esta vez ante el Arteixo (1-3)

Paso atrás del Arenteiro. Otra derrota más, en un partido que controló y pudo sentenciar en el primer tiempo, pero desapareció y acabó superado en el segundo por el Arteixo, en un duelo entre dos equipos muy necesitados.

Los primeros minutos de partido escenificaron lo que se vería sobre el césped en el primer tiempo, con dominio y llegadas de peligro del equipo de Marc Vidal. Dos en los primeros siete minutos y la opción a la sorpresa a la contra de Frank de un Arteixo encerrado en bloque bajo. Lo mejor del Arenteiro es que no cesó en su empeño de adelantarse en el marcador cuanto antes y Alex Lopes y Dani Real tuvieron dos claras opciones, que Sergio Varela impidió que se transformasen en gol, aunque todo era cuestión de tiempo.

En una acción de contraataque iniciada con saque rápido de Esteban para que Williams, en velocidad, diera el pase de la muerte a Martín Lamelas, que definió para el 1-0 antes de la media hora. Tras el gol llegó una fase de tranquilidad local y control, pero Lamelas pudo dejar sentenciado el choque con dos goles más, uno de ellos desde los 11 metros, pero todo quedó abierto para el segundo tiempo.

El descanso supuso un punto de inflexión para el partido porque el Arteixo apostó por el fútbol directo con los cambios y el Arenteiro desapareció sobre el terreno de juego de forma incomprensible.

Comenzó siendo una sensación de que el Arteixo iba a voltear el choque y se transformó en realidad con dos zarpazos en un minuto de Jairo, con un remate desde la frontal del área (1-1) y a continuación tras una rápida transición ofensiva con gol de Frank en solitario en el segundo palo en apenas seis minutos de juego (1-2) y con más de media hora para buscar la remontada del encuentro.

Pero no llegó para el Arenteiro porque su desaparición del terreno de juego se mantuvo y no inquietó a Sergio, teniendo el peligro de una sentencia del Arteixo en una alguna acción de contraataque. Algo que se produjo por el jugador que creó más problemas a la zaga verde, Frank, que con otro remate letal colocó el 1-3 y el mazazo definitivo al Arenteiro que se sigue en posiciones de descenso.