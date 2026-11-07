Derrota final en inferioridad de la UD Ourense en Pontevedra (1-0)

Buena imagen sin premio para la UD Ourense en Pasarón. En el debut de Agustín Ruiz en el banquillo, el equipo ourensanista compitió de tú a tú, controló el partido hasta que se quedó con nueve jugadores y acabó perdiendo con un gol en el minuto 90 ante un candidato al ascenso como el Pontevedra, que aprovechó la inferioridad numérica rival en los últimos diez minutos para llevarse el triunfo.

Segundo partido consecutivo en el que el equipo compite bien ante rivales de entidad y mayor calidad y presupuesto, pero si ante la Leonesa se encontró con una jugada de fortuna en el último minuto, en Pontevedra se encontró con la otra cara de la moneda, a pesar del buen trabajo realizado. Porque el planteamiento del debutante técnico ourensanista, Agustín Ruiz, fue perfecto y consiguió que durante el primer tiempo fuese un partido plácido y sin sobresaltos defensivos, contando incluso con una clara ocasión tras una jugada combinativa que terminó con un remate alto de Champi, franco para marcar.

Pero con lo que no contaban ni Agustín Ruiz ni los jugadores ourensanistas ni el propio Pontevedra es que el partido contaría con un protagonista externo como el colegiado, con un listón muy alto en las tarjetas y así primero dejó al Pontevedra con diez jugadores, momento en el que quizás el equipo ourensanista no manejó bien la ventaja numérica sobre el terreno de juego y se encontró con un error muy grave de Labrada que se autoexpulsó con una acción innecesaria e incomprensible, dejando todo igualado para el segundo tiempo, pero con más espacios sobre el campo al jugarse diez contra diez.

Y cuando parecía que el Pontevedra dominaría el segundo tiempo, sobre todo después de los cambios de Rubén Domínguez, la UD Ourense no sufrió en defensa, controló de nuevo el partido y con una ocasión de Xabi Domínguez para marcar y un posible penalti sobre Bastida, sembraron las dudas en Pasarón para un equipo local que no estaba cómodo. Fue el momento en el que el colegiado decidió ser protagonista de nuevo y expulsó a Bastida por una doble amarilla en una falta sin más que cambió por completo la decoración y el resultado final.

Porque los últimos diez minutos se desarrollaron en el área de Vizoso, que salvó el gol en dos claras ocasiones y no pudo hacerlo en el remate de Comparada del minuto 90, que Noel, al intentar despejarlo, lo introdujo en la portería ourensanista en un golpe de infortunio que acabó con la resistencia del equipo del debutante Agustín Ruiz y le dejó sin un merecido punto.