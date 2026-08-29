Derrota del Ourense CF ante el Compostela (4-2)

La SD Compostela se adjudicó la décima edición del Memorial Antonio Bermúdez luego de ganar al Ourense CF por cuatro goles a dos en la mañana de ayer en el Vero Boquete de Santiago.

El partido comenzó con mucho ritmo y a los dos minutos se adelantaron los locales por medio de Edu González al transformar un penalti cometido por el defensa visitante Achore sobre Manu Rivas. Aunque pronto llegó la réplica ourensana, que logró el empate a los cinco minutos con un buen disparo desde la frontal que superó al meta Edu Sousa. La peor noticia para los de Jorge Cuesta fue que el delantero azulón tuvo que dejar el campo minutos después por problemas musculares.

Con el paso de los minutos, los santiagueses se encontraron más cómodos y antes del descanso lograron dos nuevos tantos. A la media hora, Miguel Prado hacía el 2-1 tras rematar de cabeza un saque de esquina y antes del descanso, un centro raso de Antón Guisande lo remató Edu González para el 3-1.

En la segunda parte, el Ourense CF dio un paso al frente, se hizo con el encuentro e hizo sufrir al Compostela. Antes de poner el 3-2 en el marcador veía cómo le anularon un gol y en el 64 acortaba distancias por medio de Jorge Domingo al transformar un penalti cometido por el portero local Edu Sousa sobre Achore. Y con los mejores momentos de los visitantes, pudieron conseguir el empate, pero un nuevo penalti cometido sobre el delantero Viti, que él mismo lanzó, lo detuvo el meta santiagués.

Y en el tramo final, sentenciaron los locales con un tanto del extremo Parapar, que tras irse de un par de rivales finalizó con un buen disparo desde la frontal para hacer el 4-2 que ya fue definitivo.

Ambos equipos terminaron la pretemporada y ya esperan el inicio de liga el próximo fin de semana.