ANTE SU AFICIÓN
Derrota con susto del Ontime ante el Guadalcacín (0-2)
El Ourense Ontime despidió la temporada en Os Remedios con una derrota (0-2) ante el Guadalcacín, que selló la permanencia. El partido terminó con un gran susto, ya que la jugadora visitante Rocío Molina tuvo que abandonar la cancha en camilla tras un choque con una contraria.
Guti y Rocío tuvieron las primeras ocasiones de las gaditanas que obligaban a emplearse a fondo a Ana Romero. Las visitantes parecían más metidas en el duelo, aunque poco a poco el Ontime comenzaba a tomarle el aire al partido.
En los últimos compases de un primer acto sin goles, Anita Pino lo intentaba con un remate lejano que no encontró portería.
Tras el descanso, a la salida de un saque de esquina, la visitante Gleice tocaba y acababa finalizando Rocío Molina para desatascar un partido igualado.
El Ontime recurrió al juego de cinco que, a la postre, aprovecharía el Guadalcacín para cerrar su permanencia y victoria con un gol de Jussara tras robo de balón en mitad de cancha superando a Marta, que estaba bajo palos.
