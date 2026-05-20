El de Navarro, el mejor Ontime de este lustro

El Ontime sigue creciendo desde la llegada del técnico Carlos Navarro en febrero del pasado año. Su mejoría constante le permitió el pasado curso salvar la categoría después de atravesar una delicadísima situación y esta temporada cumplir otro objetivo con creces, el de devolver al conjunto ourensano a la zona noble de la Primera División. Tanto es así que el del técnico valenciano ya es el mejor Ontime del último lustro. Los números así lo dicen.

La victoria de la pasada jornada en Barcelona ante el Les Corts (1-3) le permitió alcanzar, cuando todavía faltan dos jornadas por disputar, los 46 puntos, tres más que los 43 que había firmado el equipo ourensano en la campaña 2022-2023, la primera de Raquel Mondoruza en el banquillo del club de As Burgas, en la que había finalizado octavo. En la 2021-2022 acumuló 40 puntos para terminar noveno, 41 sumó en la 2023-2024 en la que fue octavo y se quedó en 33, y gracias, el pasado campeonato después de una primera vuelta en la que terminó en plaza de descenso.

Ahora marcha séptimo, con los mismos puntos que el sexto y a uno solo del quinto, lo máximo a lo que puede aspirar, el primer puesto de los que no disputan un play off con el que soñó, bien es cierto que desde la distancia, hasta la derrota con el Poio hace tres jornadas. Quería Carlos Navarro un equipo competitivo y este Ontime lo está siendo, sobre todo en una segunda vuelta en la que acumula siete victorias, tres empates y solo ha sufrido tres derrotas.

Los 24 puntos que lleva en esta segunda mitad del curso lo tendrían quinto a solo dos puntos del top-4. Solo han sumado más en este tramo el líder Melilla (35 puntos), Futsi (33), Poio (31) y el Castro (26), demostrando que este Ontime tenía potencial para luchar hasta el final por estar en un play off por el título que no cata desde la temporada de la pandemia, la 2019-2020. Entonces, con Morenín en el banquillo, el Ontime era tercero con 56 puntos en 23 partidos (después se paralizó la liga), en la última gran temporada del cuadro ourensano. Se reanudó con el play off, en el que las ourensanas cayeron en los penaltis con el Alcorcón. Sin salir del pasado, aunque uno más reciente, qué pena las tres derrotas del inicio, porque este Ontime de Navarro olía a play off.