Derrota de la UD Ourense también ante el colista Arenas de Getxo (2-0)

La UD Ourense continúa su hundimiento en la Primera Federación y demanda cambios urgentes. Esta conclusión es muy evidente tras la derrota ante el colista, 2-0 en Getxo ante el Arenas, el único equipo que no sabía lo que era la victoria y por la forma en que llegó, evidenciando una sucesión de errores defensivos y de falta de tensión competitiva alarmantes y una clara falta de gol, algo que viene dejando claro desde el inicio de liga.

Comenzó el partido mejor de lo habitual la UD Ourense, con el duelo controlado y cierta sensación de superioridad, pero apenas duró diez minutos. A través del fútbol directo y con centros laterales, el equipo arenero comenzó a sembrar dudas en la defensa ourensanista y Vizoso a erigirse como el jugador más destacado de los de Juan Carballo. Un despeje al centro del área sin sentido de Noel permitió a Cortés marcar de volea el 1-0, y de no ser por otra gran intervención de Vizoso, tras otro error en medio campo que permitió a Gael la primera acción de mano a mano del partido, el partido llegó todavía abierto al descanso, aunque con malas sensaciones.

Expulsión local

La expulsión de Lekuna con casi cuarenta minutos de juego por delante fue un punto de inflexión porque el equipo ourensano encerró durante veinte minutos en su área a los areneros, aunque apareció el problema de la falta de gol en el equipo menos realizador de la categoría, con claras llegadas de Baldrich en dos ocasiones o una triple con Champi y Gandarillas como protagonistas.

Y cuando todo parecía cuestión de tiempo para el empate, llegó otra sucesión de errores, el primero que costó un gol anulado por dudoso fuera de juego y el segundo que terminó en un penalti absurdo de Champi que transformó Torres para sentenciar el partido y a la UD Ourense: 2-0.

Porque lo siguió intentando en ataque, pero sin pólvora. Baldrich volvió a tener otra clara que salvó el portero local en línea de gol y la expulsión rigurosa del unionista Ferreiro acabó con su resistencia y la opción a cualquier resultado positivo, mientras la fragilidad defensiva quedó evidenciada una vez más en otra galopada de Gael ante cuatro jugadores ourensanistas que no fueron capaces de frenarle, pudiendo incrementar la ventaja final.

En la primera final ante el equipo colista, el que más goles encaja en la categoría, la UD Ourense regresa sin puntuar ni siendo capaz de marcar un gol, con malas sensaciones competitivas y evitando ser colista por la diferencia de goles global, pero ya con una desventaja en el particular con Arenas de dos goles de cara al final de liga. Demasiadas sensaciones negativas que invitan a una urgente reflexión.