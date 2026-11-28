Nuevo derbi gallego en Primera Federación para la UD Ourense. Los rojillos viajan hasta Lugo para verse las caras con el líder de Primera Federación. Un partido de fútbol donde hay reencuentro entre viejos conocidos: Borja Fernández, Simón Luca y Pablo Parrilla visten hoy los colores del Lugo

La UD Ourense disputa un partido complicado. Los de Agustín Ruíz viajan a Lugo para enfrentar al líder en el Anxo Carro. 23 puntos separan a ambos conjuntos en la clasificación. Los rojillos llegan tres caer en un derbi ajustado ante el Racing de Ferrol.

En Lugo esperan tres viejos conocidos. Borja Fernández, como técnico del equipo lucense, junto a Simón Luca y Pablo Parrilla sobre el terreno de juego. Un partido donde la UD Ourense necesita puntuar para no despegarse de la lucha por la salvación.

El partido comenzó con ambos conjuntos peleando el balón en los primeros minutos. Con el paso del tiempo el CD Lugo fue haciéndose con el tempo del partido, dominando el balón. La UD Ourense se reordenaba en la zaga y aguantaba para salir a la contra.

Sigue toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:45 horas (0-0)