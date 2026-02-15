Un día en el que no se debe fallar en el Arenteiro

El Arenteiro el sábado por la mañana, una vez finalizada la sesión matinal , rumbo a Talavera de la Reina, donde este domingo, desde las cuatro, se enfrenta al equipo local. Un partido importante para ambos, ya que están en puestos de descenso y quieren seguir sumando para escapar cuanto antes de esas delicadas posiciones.

La semana en el aspecto deportivo transcurrió con tranquilidad y sin mayores contratiempos. De hecho, el técnico verde Jorge Cuesta tiene a todos los jugadores disponibles, sin lesiones ni sanciones. Aunque dada la buena imagen y la goleada de la semana pasada ante el Real Avilés, lo normal es que repita el mismo once. Otra cuestión es la resolución del conflicto con el director deportivo Joan Farías, que sigue sin resolverse. A principio de semana estaba más fuera que dentro del equipo, pero con el paso de los días y el silencio desde el seno del club, el tema parece haberse estancado.

Del partido de este domingo, el entrenador del Arenteiro tiene muy claro que “el equipo está preparado para afrontar un partido clave. La última victoria reforzó las sensaciones en el vestuario, con confianza en el trabajo realizado y con mucha unión y compromiso colectivo”. Destacó también Cuesta, “la capacidad de ver portería desde diferentes posiciones porque nos permite ampliar registros y evitar la dependencia de una única referencia ofensiva”. Refiriéndose a Víctor Mingo tiene claro que “la segunda línea sume cifras es fundamental para seguir creciendo como equipo”.

Sobre el encuentro en Talavera recalcó que “es un partido de mucha importancia, porque muchos de los partidos que faltan ante rivales directos tendrán valor doble por la situación clasificatoria. Un triunfo en El Prado nos permitiría dar un salto importante de cara al objetivo de la salvación, pero sin perder el equilibrio emocional”.

Cuesta terminó hablando del rival: “Llega herido y consciente de lo mucho que se juegan. Es un conjunto intenso, fuerte en las acciones a balón parado y peligroso en las transiciones al espacio, por lo que tenemos claro que será un partido exigente, pero estamos preparados”.

Enfrente un Talavera entrenado por el argentino Alejandro Sandroni, que sustituyó a Diego Nogales y que precisamente debutó en Espiñedo el pasado 7 de diciembre con derrota por 1-0. Los suyos no atraviesan su mejor momento porque solo han sumado un punto de los últimos 15 en juego, incluidas dos duras goleadas.

Pese a todo, el técnico trató de restar importancia al duelo: “Todavía no es dramático. Es cierto que es un partido importante, sobre todo por cortar la racha que llevamos, pero no es una final aún, porque esto debe dar todavía muchas vueltas. Para lograr la permanencia vamos a sufrir como perros”.