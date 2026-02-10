Farías está más fuera que dentro del Arenteiro

El Arenteiro logró el pasado sábado una victoria balsámica al golear por seis a tres al Real Avilés, un triunfo que, aunque no le sacó de los puestos de descenso, lo deja a un punto del Ourense CF, que suma 25 y es el que marca el corte de los equipos que, a día de hoy, lograrían la salvación.

Pero toda esa alegría se vio difuminada en la jornada de ayer lunes, que fue de alto voltaje en las oficinas del club verde. Por la mañana compareció el director deportivo, Joan Lima Farías, en primer lugar para presentar de forma oficial a las cinco incorporaciones que llegaron en el mercado invernal que se cerró el pasado lunes 2 de febrero, para luego hacer un balance de los meses que lleva al frente del proyecto.

Y ahí es donde se desató la tormenta. Por primera vez esta temporada habló de todos los temas y no rehuyó ninguna pregunta. Y había mucho de lo que hablar, porque a medida que fueron pasando los meses, cada vez tenía menos gente a su favor y el clamor popular de muchos aficionados era que dejara el club. Incluso, hace unas semanas, aparecieron pintadas en las puertas del campo de Espiñedo reclamando su salida. Lejos de calmarse, la situación fue cada semana a más, hasta el punto de que ni una gran parte de la plantilla ni el cuerpo técnico estaban a gusto con el director deportivo.

“Hubo mucha gente que se metió en mi trabajo, pero todas las culpas son para mí”, dijo Farías

Farías salió a la palestra y no se mordió la lengua en la rueda de prensa de ayer. Entre las muchas perlas que dejó, destacaron algunas, como que: “Desde el inicio de temporada la situación no fue nada fácil para mí. He trabajado prácticamente solo” o que “Estoy 24 horas trabajando para el Arenteiro y no gano nada si al equipo le va mal, pero aquí las hostias me tocan a mí siempre. Te critican por un lado y por el otro y aunque para mí eso no es un problema sí lo es cuando lo hacen cobardemente”. También quiso dejar muy claro que “He venido al Arenteiro por méritos, porque no me han puesto aquí por casualidad, ni me ha impuesto ni enchufado nadie. Me han ofrecido un trabajo y me ha parecido bien venir a un club que estaba haciendo las cosas muy bien, pero desde el primer día ya no me querían aquí, sin saber ni quién soy ni cómo trabajo”. Y continuó: “Tengo claro que por falta de ganas y voluntad por mi parte para que las cosas vayan bien no fue ni va a ser. También, que cometí errores y me equivoqué en muchas cosas, pero hubo mucha gente que se metió en mi trabajo”. Una de las que más sorprendió fue que reconoció que “No estoy decepcionado, pero tampoco feliz. No voy a mentir y reconozco que hace más de veinte días pedí la rescisión para irme, porque lo que no puede ser es que cuando las cosas no van bien siempre culpan al mismo y parece que eres el enemigo público número uno”.

“Que me critiquen no es un problema para mí, pero sí que cuando lo hagan sea cobardemente”

La directiva lo tiene claro

La junta directiva era consciente de la situación y trataba de atajar los incendios de la mejor manera posible, consiguiendo solo que hubiera meses más calmados y otros más convulsos, pero las declaraciones de ayer fueron la gota que colmó el vaso. Muchas de las aclaraciones que ofreció el director deportivo no gustaron en el seno de la directiva, al considerar que están fuera de lugar y que tampoco todas reflejan la verdad. Ya por la tarde se precipitaron los acontecimientos y hubo varias reuniones entre miembros de la directiva y más tarde también otra con el propio Joan Farías para tratar, de la mejor manera posible para ambas partes, su salida del Arenteiro. Aunque a última hora de la noche todavía no se había llegado al acuerdo definitivo, si nada cambia hoy dejará de ser el director deportivo del club.