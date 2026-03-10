Diego García, portero del CD Arenteiro: “Hace falta ganar un partido ya”

El Arenteiro sumó un empate ante el Real Madrid Castilla en la vuelta a Espiñedo. Un punto que sabe a poco dada la delicada situación del equipo en un partido que significó el debut en el banquillo verde del técnico Juanfran García, que no pudo hacerlo con una victoria, aunque el equipo plantó cara al filial blanco y mereció un mejor resultado.

Una de las grandes novedades que presentó el técnico valenciano en su primer once fue la vuelta a la titularidad del portero Diego García, que trece partidos después volvía a ponerse bajo los palos. El meta ourensano es el jugador que más temporadas lleva en el club, ya que llegó en Tercera División y esta es su sexta campaña en un equipo que poco se parece al que empezó: “Está claro que no tiene nada que ver y que han pasado muchas cosas desde entonces, la mayoría muy buenas. Recuerdo que fue la primera temporada que empezamos a entrenar por las mañanas, habíamos llegado mucha gente nueva, con mucha ilusión, las cosas salieron muy bien y se fueron consiguiendo todos los objetivos. El Arenteiro era un club mucho más familiar y los recuerdos son inmejorables y en mi caso mucho más por ser de Ourense”. Un Diego que reconoce que ahora todo es diferente: “Obviamente porque estamos en una categoría muy exigente y muy profesionalizada. Te enfrentas a grandes equipos, con presupuestos y plantillas muy buenas, y lo que tenemos que pensar es que estar aquí, un club como el Arenteiro, es un lujo que tenemos que disfrutar y valorar, porque no es nada fácil”.

Esta temporada no están saliendo las cosas como pensaban, pero el meta ourensano tiene fe en revertir la situación: “Sabemos que el fútbol es muy caprichoso y nunca sabes lo que te puede deparar. Está claro, y no podemos engañarnos, que la situación es muy complicada, pero estoy convencido de que podemos conseguir la salvación si enlazamos un par de victorias seguidas. Aún quedan 11 partidos, que son muchos puntos, pero tenemos que ganar ya el sábado en Zamora”.

Buscando un motivo a la situación actual, García no cree “que sea por un motivo en concreto”. “Desde que empezamos, la organización no fue la mejor. En pretemporada hubo numerosos cambios en la plantilla, luego en el mercado navideño otra vez, tres cambios de entrenadores y al final todo se paga. En todo caso, el equipo ha sido capaz de competir contra todos y nadie nos pasó por encima, pero es cierto que muchos encuentros se nos escaparon por detalles y creo que nos faltó una pizca de suerte para, por lo menos, tener cinco o seis puntos más, que nos harían ver las cosas de otra manera”.

El pasado sábado volvía a la titularidad tras 13 partidos en el banquillo, algo poco habitual para él: “Mentiría si dijera que lo llevé bien, porque a mí me gusta jugar, competir y ganar, pero supongo que como cualquier jugador que no juega, porque es el egoísmo puro del fútbol. En todo caso, siempre desde el respeto y en este caso a Alvin lo animé y apoyé todo lo que pude”.

Y finaliza hablando del nuevo técnico, Juanfran García: “Es muy pronto, solo estuvo en tres entrenamientos y el partido, pero creo que es una persona que no viene a engañar a nadie. Tiene mucha experiencia y es un motivador nato, que tiene las ideas muy claras y va con ellas a muerte. También se ve que tiene claro que viene a ayudarnos a conseguir el objetivo de la salvación”.