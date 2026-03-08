Juanfran García, técnico del CD Arenteiro: “Merecíamos muchísimo más”
CONTRACRÓNICA
El entrenador Juanfran García, que debutaba en el banquillo del Arenteiro, se mostraba muy satisfecho con su equipo pese a no conseguir la victoria
No pudo lograr la victoria el técnico Juanfran García en su debut, pese a lo cual se mostraba satisfecho del rendimiento de su Arenteiro. “Creo que hemos merecido muchísimo más. Hemos hecho un primer tiempo buenísimo en el que hemos tenido, aparte del gol, seis o siete oportunidades claras y en el que el Real Madrid Castilla ha hecho lo que nosotros queríamos. Es una pena irnos al descanso 1-1 cuando creo que lo normal habría sido irnos dos o tres cero. Es verdad que en la segunda parte tienen más control y situaciones de peligro, pero es más sensación porque nuestro portero no ha hecho ninguna parada”.
Habló también de cómo se encontraba el vestuario tras el empate: “Los chavales están confiados y se han dado cuenta del partido que han hecho. Están contentos por el punto, tienen rabia porque le sabe a poco, pero este es el camino a seguir, pelear todos los partidos e ir a Zamora a por los tres puntos”. Y también de sus primeras sensaciones. “Son muy buenas y veo que el equipo en muy pocos días ha cogido lo que nosotros queríamos. La pena es que no se hubiera refrendado el gran esfuerzo hecho con los tres puntos”. Y terminó diciendo que “no nos ha metido atrás el miedo a perder los puntos, creo que ha sido el cansancio y la falta de frescura”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CITA INTERNACIONAL
Segundo día en pista del Mundial Virtus en Ourense
SE ACERCAN A PLAY OFF
El Ontime no falla en liga y derrota al Burela (0-3)
REPARTO DE PUNTOS
Un punto que sabe a muy poco al Arenteiro (2-2)
Lo último
EL ÁNGULO INVERSO
La tumba de Durruti
SENDA 0011
Reflexiones desde el reencuentro