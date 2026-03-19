Difícil, pero no imposible para el Barbadás

Encuentro de polos opuestos el que se va a disputar esta tarde en el Municipal de Os Carrís. El Barbadás, colista de la categoría, recibe al Compostela, líder y claro candidato al ascenso a Segunda Federación. Los dos equipos necesitan los puntos, ya que los azulones están a cinco de la permanencia y los “picheleiros” tienen al Arosa pisándole los talones.

Para los locales, el encuentro se presenta como un reto complicado, pero no imposible. De hecho, en la primera vuelta, el Barbadás arrancó un empate (1-1) en San Lázaro, aunque ahora las circunstancias son diferentes, ya que el Compostela no puede fallar si quiere lograr el ascenso directo.

Moncho Salgado, entrenador de los azulones, analiza el hecho de jugar ante el líder y el Barco en cuatro días: “Son dos partidos muy importantes para nosotros, ya que necesitamos los puntos y es muy complicado poder hacer rotaciones. Así que debemos focalizarnos primero en el choque ante el Compos y luego ya pensar en el derbi del domingo en Calabagueiros”.

En lo que se refiere al encuentro frente a los capitalinos, Salgado apunta que “es un partido en el que los jugadores no necesitan motivación, ya que todo el mundo quiere jugar contra el Compos. Sabemos que el equipo va a competir y que lo va a dar todo, intentaremos protegernos de sus puntos fuertes y dar continuidad a lo que estamos haciendo en casa durante los últimos partidos”.

Asimismo, añade que “tal y como está de apretada la clasificación, ellos van a ir a por el partido, seguro, y nosotros tenemos que aprovechar que se van a exponer para hacerles daño con nuestras armas y materializar las que tengamos. Estoy convencido de que será un partido bonito porque los dos queremos la victoria. Para lograr el triunfo tenemos que aprovechar el hecho de jugar en casa y que en cinco minutos se puede cambiar el signo de un partido. Sabemos que todo el mundo cuenta con que el resultado no nos sea favorable, así que tenemos poco que perder, por lo que vamos a ser valientes para intentar dar la sorpresa ante el líder de la competición”.

Para el duelo ante los santiagueses, Salgado tiene las bajas de larga duración de Jorge Benavides, Adrián Presas y Lian dos Santos.

Secho, del Compostela

Secho Martínez, técnico del Compostela, que solo tiene la baja de Goris, opina sobre el Barbadás que “es un rival que suele jugar con un 4-4-2, si bien con capacidad para mutar y cambiar con cierta facilidad. Además, alguna vez han jugado con una línea de cinco y con doble lateral, ya que Kevin se mete un poco por dentro, Pablo Ruiz baja a la altura y ya están de cinco. En A Estrada jugaron con cinco atrás y luego cambiaron a un 4-4-2. La estructura es importante, pero vamos a ver con qué perfiles de jugadores se utiliza”.

Os Carrís, 17:30 horas.