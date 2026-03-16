Otro paso atrás para la permanencia de la UD Barbadás tras caer ante el Estradense (3-2)
SIGUEN COLISTAS
La UD Barbadás se complica la permanencia en Tercera Federación tras caer ante el Estradense donde un mal inicio lo condenó
Paso atrás del Barbadás en su lucha por la permanencia al caer en la visita al Estradense. Tras el buen nivel de juego del último partido, se esperaba la misma versión del conjunto azulón para seguir sumando y dejar la posición de colista, pero un mal inicio de partido, donde se vio claramente superado por un Estradense muy intenso y que en la primera media hora ya tenía casi sentenciado el choque con dos goles.
Una desventaja que incluso pudo aumentarse con otra clara ocasión de Landeira y con el Barbadás totalmente fuera de partido. Pero se encontró con un balón parado sacado por Toño Nespereira y el propio Landeira al despejar introdujo el balón en su portería para meter al conjunto azulón en el partido antes del descanso.
Se esperaba una reacción del Barbadás tras el descanso, pero la misma no llegó y el Estradense sentenció con el 3-1 a 15 minutos del final, aunque en el final de partido buscó meterse en el partido. Con tiempo ya cumplido, Pablo Corzo consiguió el 3-2 pero sin tiempo para buscar, al menos, un empate.
Ficha técnica
CD Estradense:
Alejandro Díaz; Landeira, Bellido (Tejero, min. 77), Mella, Taboada (Marcos Míguez, min. 90), Caraban, Miguel, Brais Vidal (Rosende, min. 90), Dani (Óscar, min. 65), Porrúa y Pedrosa (Ángel Muñiz, min. 77).
UD Barbadás:
Borja Atanes; Pablo Ruiz, Pablo Corzo, Poch (Róber, min. 59), Nespereira (Cougil, min. 81), Kevin, Toño, Infamara (Marcelo, min. 84), Íker, Mano Tata (Isma, min. 46) y Carlos Villar (Simón, min. 81).
Goles:
1-0, min. 21: Mella.
2-0, min. 31: Porrúa.
2-1, min. 39: Landeira en p.p.
3-1, min. 74: Taboada.
3-2, min. 90: Pablo Corzo.
Árbitro:
Sergio Castro (A Coruña). Amonestó con tarjeta amarilla a Pedrosa, Nespereira, Infamara y Kevin.
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