Las dinámicas opuestas de Barco y Barbadás se cruzan en Valdeorras

Tras la jornada entre semana, el Barco y el Barbadás se miden en Calabagueiros en dinámicas contrapuestas. Los valdeorreses suman 35 puntos y acumulan siete victorias en los últimos ocho partidos, mientras que los azulones solo han ganado uno de los últimos diez encuentros.

El derbi será especial para el técnico del Barco, Agustín Ruiz, con pasado en Os Carrís, donde consiguió ascender al equipo a Tercera, jugar la Copa del Rey y ganar la Copa Diputación: “He estado siete años en el Barbadás, entrené a los infantiles, fue segundo de Peluso y he estado cinco años como entrenador del primer equipo. Creo que durante mis años allí se hicieron cosas bastante buenas y que no se habían realizado nunca. La verdad es que es un club al que le guardo mucho cariño y le deseo lo mejor, aunque la actual situación es muy complicada”. Pese a la diferencia en la clasificación, Ruiz tiene claro que “mis jugadores no van a salir relajados, ya que son conscientes de que en Vigo nos habíamos equivocado y eso no se puede volver a repetir. Además, tenemos que aprovechar el hecho de jugar en Calabagueiros, ya que es un campo grande y con espacios”.

No disputará el derbi, Andrés Calvo, que cumple ciclo.

Moncho Salgado

En el bando visitante, el técnico de los de A Valenzá, Moncho Salgado, comenta que “para nosotros este partido es la finalísima, ya que no hay más margen y tenemos que sacar el +3, si no es imposible. Vamos a jugar en un campo grande, donde no hemos estado bien, pero hemos trabajado sobre ello para que el equipo se sienta cómodo. A partir de ahí, intentaremos ser valientes y por nuestra parte será un partido más abierto de lo normal, tomaremos riesgos y sabemos que nos puede salir bien o muy mal, pero la situación nos obliga a ello”.

Salgado tiene las bajas de Nespereira, Carlos Villar y Marcelo, sancionados; y Jorge Benavides y Lian dos Santos, lesionados. Adrián Presas ya está recuperado y podría tener minutos.

Calabagueiros, 17:00 horas.