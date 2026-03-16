El Barco derrota al Lugo B y mira hacia arriba (1-0)

El Barco continúa dando pasos firmes para lograr la salvación en Tercera Federación tras imponerse en Calabagueiros al filial del CD Lugo, en un encuentro en el que los de Agustín Ruiz supieron aprovechar su momento para sumar tres puntos muy importantes. Con este triunfo, el conjunto barquense firma su sexta victoria en los siete partidos disputados en esta segunda mitad de la temporada y se sitúa a tres puntos de la promoción de ascenso que ocupa ahora mismo el Céltiga.

El Barco tuvo una primera mitad plácida, aunque el filial lucense demostró ser un equipo con mucha calidad técnica y con buen trato de balón. Aun así, las mejores ocasiones llegaron a cargo de los valdeorreses. Miguel Freiría y Ariel, quien se estrenaba como titular esta campaña, obligaron a Conde a realizar dos paradas de mérito para evitar el 1-0 antes del descanso.

También Sidibé dispuso de una buena oportunidad para adelantar a los suyos, pero en esa ocasión el delantero no logró acertar con la portería.

Tras el paso por los vestuarios el encuentro terminó de inclinarse del lado local. A los tres minutos, el visitante Aday fue expulsado con roja directa, lo que provocó que el conjunto rojiblanco jugara prácticamente todo el segundo acto con un hombre menos.

Eso lo aprovechó el Barco para dominar, de nuevo, el esférico. Fruto de esa insistencia llegó el premio del gol cuando Sidibé logró adelantar a los rojillos con un remate de cabeza tras un centro al área, una acción bien finalizada que rompía la igualdad.

El filial del Lugo, por su parte, trató de mantenerse en el partido pese a la inferioridad, pero apenas logró inquietar la portería local realizando un juego bastante desorganizado. Su acción más destacada llegó en una falta provocada por Konaté, una jugada a balón parado que finalmente no tuvo consecuencias para el marcador tras atrapar Imanol el esférico sin complicaciones.

Con el paso de los minutos el Barco supo administrar su ventaja hasta el final, pudiendo incluso aumentar su diferencia en el marcador, pero, de nuevo, la falta de gol lastró a los de Agustín Ruiz. El triunfo resultó ser justo tras lo visto en los 90 minutos sobre el terreno de juego a las puertas de una semana que puede ser decisiva para asegurar el objetivo de la salvación e igual soñar con retos mayores.

El jueves viajarán hasta Moaña para enfrentarse al Alondras en el Iago Aspas, y el domingo recibirán al Barbadás en un encuentro donde se espera una gran entrada.

Ficha técnica CD Barco: Imanol, Marcos Vilachá, Andrés (Brian Castro, min 76), Raúl Paz (Óscar Martín, min 55), Sidibé (Manu, min 76), Diego Santín, Noel (Carlos Cruz, min 76), Miguel Freiría, Ariel (Konaté, min 76), Rabil y Brian Bailón. CD Lugo B: Candal, Mateo (Fran, min 84), Hugo, Buide, Noah (Marcos, min 70), Ibe, Aday, Antón Núñez (Sergio, min 70), Tomás, Delgado (Enmanouil, min 84) y Víctor del Río (Hugo García, min 70). Gol: 1-0,Sidibé, min 69. Árbitro: Miguel Ángel Castro Castro del comité de Santiago. Tarjetas amarillas a Raúl Paz, Ariel, Konaté, Andrés y Noel por el Barco. Tarjeta roja a Aday por el Lugo “B”. Incidencias: Encuentro disputado en el Estadio Municipal de Calabagueiros.