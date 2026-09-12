La Diputación de Ourense entrega sus becas a los deportistas destacados

Asistentes al acto de entrega de las becas de la Diputación de Ourense a los deportistas provinciales individuales.

Reafirmando su apuesta por la promoción de la actividad física, la Diputación reconoció el talento y el esfuerzo de 60 deportistas ourensanos en la entrega de las becas provinciales para modalidades individuales. Fue en un acto presidido por el presidente provincial, Luis Menor, en el Pazo A Fábrica, en Celanova.

En esta convocatoria, el gobierno provincial reforzó su apoyo al deporte ourensano incrementando la cuantía total del programa hasta los 50.000 euros, beneficiando a 60 atletas de 18 disciplinas.

Entre los deportistas becados se encuentran representados deportes tan diversos como piragüismo, halterofilia, bádminton, gimnasia, ciclismo, mountain bike, tiro, atletismo, lucha, pesca, escalada, boxeo, salvamento y socorrismo, parapente, wushu, taekwondo y baile deportivo-breaking.

Bajo el lema “Eu son deportista de Ourense”, los protagonistas comparten algo fundamental, “o esforzo, a constancia e a ilusión polo deporte”, destacó Menor, que puso en valor la importancia de estas ayudas “non só por ser un apoio económico, senón porque nos permite recoñecer eses valores”.

El presidente provincial destacó los sacrificios que hay detrás de cada carrera deportiva y quiso extender el agradecimiento a las familias, entrenadores y clubes, a los que definió como “o alicerce invisible pero imprescindible” de los éxitos de los deportistas.

En el transcurso del acto se realizó un reconocimiento a la trayectoria deportiva de José Luis Estévez Camiña, una figura imprescindible en la historia del baloncesto local al convertirse en el primer árbitro ourensano en alcanzar la Liga ACB. Con esta mención, se rinde homenaje a su dilatada trayectoria, destacando su aportación al deporte y su papel como referente para las nuevas generaciones de deportistas, como los que ayer recogieron estas ayudas.

Compromiso

Luis Menor aprovechó la jornada para reafirmar la vocación de la Diputación por la promoción de la actividad física y sus valores de “convivencia, solidariedade e integración”. Hizo también balance de las acciones llevadas a cabo en el mandato en curso, destacando los 7,2 millones de euros invertidos en la modernización de una treintena de instalaciones deportivas en la provincia, así como el alcance de iniciativas consolidadas como el programa de Fomento deportivo, presente en 91 concellos y con más de 6.200 participantes o las Copas Diputación, que movilizan a cerca de 20.000 deportistas.