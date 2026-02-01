🔴 Directo | El Arenas de Getxo-Ourense CF, un duelo con mucho en juego

Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón en O Couto.

El Ourense CF disputa este domingo un partido frente a un rival directo como es el Arenas de Getxo. Los de Dani Llácer necesitan sumar para superar al conjunto vasco y ampliar su distancia con los puestos de descenso.

El Ourense CF está Getxo para enfrentarse al Arenas en un partido muy igualado, donde ambos conjuntos llegan en una racha similar, dos victorias en los últimos cinco partidos, y la necesidad de ganar para ampliar la distancia con los puestos de descenso.

Los de Dani Llácer juegan fuera de Ourense tras dos partido como locales y visitan a un rival directo por la salvación. En el partido de la primera vuelta los azulones lograron la victoria por 1-0. Llegan a Getxo con el colombiano Luis Pérez como su último fichaje.

El Arenas de Getxo tiene dos puntos más que el conjunto azulón por lo que quiere seguir manteniendo esa distancia con los ourensanos.

Sigue todo el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 12:00 horas (2-0)