🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta al Cacereño en un partido con sabor a despedida

Ganar no le es suficiente al Arenteiro esta jornada para no descender a Segunda Federación. Los verdes deben ganar al Cacereño, que también se encuentra en descenso, y esperar resultados para alargar una semana más la pérdida de categoría

El CD Arenteiro se enfrenta al Cacereño en Espiñedo en un partido que puede marcar su descenso a Segunda Federación. Los de Juanfran García se encuentran a 11 puntos del Ourense CF, que marca la salvación, a falta de 12 por jugarse.

Los verdes están obligados a ganar para depender del resultado de los azulones y Talavera, que no deben puntuar, y no descender esta jornada. Una panorama complicado para los de O Carballiño que contará con el apoyo de su afición.

Enfrente el Cacereño, también en descenso, necesitado de los tres puntos para no descender.

Sigue un partido trascendental para el descenso en Primera Federación, minuto a minuto, con La Región desde las 12:00 horas.