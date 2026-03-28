Guía del concurso de Maios e Coplas de Ourense 2026: premios, novedades y bases

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42.000 EUROS A REPARTIR
La tradición vuelve a florecer en las calles de la ciudad de As Burgas. Se ha abierto oficialmente la convocatoria para el esperado concurso de Maios e Coplas 2026. Esta festividad, declarada de Interés Turístico, celebrará su gran día el próximo domingo, 3 de mayo, llenando la ciudad de composiciones florales, siendo una de las celebraciones más representativas de la ciudad.
Este año se han introducido cambios significativos en las bases para profesionalizar el certamen y agilizar las actuaciones ante el jurado.
Si estás pensando en participar con tu asociación, colegio o grupo de amigos, presta atención a las dos principales modificaciones de este año:
El Concello de Ourense ha incrementado el presupuesto total destinado a este evento hasta los 42.000 euros, reforzando especialmente las ayudas por participación.
Destinado a figuras que representen escenas cotidianas, monumentos o personajes con elementos tradicionales.
Centrado en las estructuras clásicas (pirámides, conos o cruceiros).
Categoría de temática libre, técnica y materiales abiertos.
Para menores de 18 años y centros escolares (sin requisitos de tamaño).
Se valorará la ironía, el ritmo y el uso de la melodía tradicional gallega.
Ayuda por participación: Además de los premios, el Concello concederá 400 euros a cada Maio que sea presentado y esté debidamente elaborado, incentivando así el mantenimiento de esta joya del patrimonio ourensano.
El plazo para formalizar la participación finaliza el 23 de abril a las 14:00 horas.
Toda la información detallada, las bases completas y los formularios de inscripción están disponibles en la página web del Concello de Ourense. No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las festividades más hermosas y auténticas de nuestra provincia.
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