Guía del concurso de Maios e Coplas de Ourense 2026: premios, novedades y bases

La tradición vuelve a florecer en las calles de la ciudad de As Burgas. Se ha abierto oficialmente la convocatoria para el esperado concurso de Maios e Coplas 2026. Esta festividad, declarada de Interés Turístico, celebrará su gran día el próximo domingo, 3 de mayo, llenando la ciudad de composiciones florales, siendo una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

Este año se han introducido cambios significativos en las bases para profesionalizar el certamen y agilizar las actuaciones ante el jurado.

Novedades en las bases de los Maios 2026

Si estás pensando en participar con tu asociación, colegio o grupo de amigos, presta atención a las dos principales modificaciones de este año:

Dimensiones mínimas: Se establecen medidas obligatorias para los mayos (excepto en la categoría infantil) para garantizar la vistosidad de las piezas. Coplas más ágiles: Se reduce a un máximo de seis estrofas el número de versos que se cantarán ante el jurado, buscando un evento más dinámico para el público.

Categorías y premios

El Concello de Ourense ha incrementado el presupuesto total destinado a este evento hasta los 42.000 euros, reforzando especialmente las ayudas por participación.

1. Maio Artístico

Destinado a figuras que representen escenas cotidianas, monumentos o personajes con elementos tradicionales.

Requisito: Tamaño mínimo de 1x1x1 metros.

Premios: 1.000 € (1º), 800 € (2º) y 600 € (3º).

2. Maio Enxebre

Centrado en las estructuras clásicas (pirámides, conos o cruceiros).

Requisito: Altura mínima de 1,5 metros.

Premios: 700 € (1º), 500 € (2º) y 400 € (3º).

3. Maio Creativo

Categoría de temática libre, técnica y materiales abiertos.

Requisito: Altura mínima de 1 metro.

Premio único: 500 €.

4. Maio Infantil

Para menores de 18 años y centros escolares (sin requisitos de tamaño).

Premios: 500 € (1º), 300 € (2º) y 200 € (3º).

5. Mejores Coplas (Adultos e Infantil)

Se valorará la ironía, el ritmo y el uso de la melodía tradicional gallega.

Premios: 500 € (1º), 300 € (2º) y 200 € (3º).

Ayuda por participación: Además de los premios, el Concello concederá 400 euros a cada Maio que sea presentado y esté debidamente elaborado, incentivando así el mantenimiento de esta joya del patrimonio ourensano.

¿Cómo inscribirse en los Maios de Ourense 2026?

El plazo para formalizar la participación finaliza el 23 de abril a las 14:00 horas.

Toda la información detallada, las bases completas y los formularios de inscripción están disponibles en la página web del Concello de Ourense. No pierdas la oportunidad de formar parte de una de las festividades más hermosas y auténticas de nuestra provincia.