🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta al Celta Fortuna en un partido con mucho en juego

El CD Arenteiro acumula 5 partidos sin ganar y tan solo un punto de quince posible. Se enfrenta al Celta Fortuna que está en la segunda posición y es uno de los mejores equipos de la Primera Federación

El CD Arenteiro se enfrenta este viernes al Celta Fortuna en Espiñedo. Los de Juanfran García necesitan ganar y obtener los tres puntos para seguir peleando por no descender. El conjunto de O Carballiño cuenta con 25 puntos y acumula cuatros derrotas en los últimos cinco partidos. Cada vez quedan menos partidos y el margen de error para el CD Arenteiro es menor.

El Celta Fortuna se encuentra en la segunda posición solo por detrás del , intratable, Tenerife. Los de Vigo solo han perdido un partido de los últimos cinco y están realizando una gran temporada. Llegan a Espiñedo con el objetivo de sacar los tres puntos y mantener la distancia con sus perseguidores en play offs.

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