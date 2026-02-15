Directo | Ourense celebra su desfile de este Domingo de Entroido

El gran desfile del Entroido de Ourense llena este domingo las calles de ambiente festivo. Comparsas y carrozas recorren la ciudad a partir de las 16:30 horas en un itinerario que arranca en As Lagoas y avanza por Curros Enríquez, un tramo de Concejo, Xoán XXIII y la rúa do Progreso, hasta llegar a la Alameda.

Allí, a partir de las 20.00 horas, se celebra la entrega de premios que reconoce la creatividad y el esfuerzo de los participantes. Tras el acto, la celebración continúa con más música y diversión para prolongar una de las jornadas más esperadas del carnaval ourensano.

