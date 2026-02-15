DIRECTO
Desfile de Domingo de Entroido en Ourense

Directo | Ourense celebra su desfile de este Domingo de Entroido

Sigue aquí el desfile del Entroido de Ourense, en directo

Desfile del Domingo de Entroido en Ourense

El gran desfile del Entroido de Ourense llena este domingo las calles de ambiente festivo. Comparsas y carrozas recorren la ciudad a partir de las 16:30 horas en un itinerario que arranca en As Lagoas y avanza por Curros Enríquez, un tramo de Concejo, Xoán XXIII y la rúa do Progreso, hasta llegar a la Alameda.

Allí, a partir de las 20.00 horas, se celebra la entrega de premios que reconoce la creatividad y el esfuerzo de los participantes. Tras el acto, la celebración continúa con más música y diversión para prolongar una de las jornadas más esperadas del carnaval ourensano.

