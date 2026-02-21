🔴 Directo | El Arenteiro se enfrenta al Tenerife, líder de Primera Federación

El CD Arenteiro recibe al líder, el Tenerife, en un partido donde los de Jorge Cuesta quieren recuperar su juego y competir ante el mejor equipo del Grupo 1 de Primera Federación

El Arenteiro se enfrenta al Tenerife en Espiñedo en un partido donde los de Jorge Cuesta necesitan sacar puntos como local en su objetivo de salir de los puestos de descenso. Enfrente, el líder de Primera Federación, un equipo que domina el Grupo 1 y que llega a O Carballiño con el objetivo de ganar.

El conjunto verde llega tras caer derrotado en Talavera, en un partido ante un rival directo y donde no pudo desarrollar el juego que le caracteriza. Todo en la jornada previa al derbi ourensano ante el Ourense CF la próxima semana.

Sigue toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:30 horas.