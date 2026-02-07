🔴 Directo | El Arenteiro necesita ganar y se enfrenta al Avilés en Espiñedo

El Arenteiro se enfrenta al Real Avilés en un partido donde los de Jorge Cuesta necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por no descender y aprovechar la mala racha del equipo asturiano que suma cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.

El Arenteiro regresa a Espiñedo y lo hace con el objetivo de sumar los tres puntos para intentar salir de los puestos de descenso. El conjunto de O Carballiño se enfrenta al Real Avilés en un partido donde cada vez el margen de maniobra para los de Jorge Cuesta es menor.

El estado del césped volvió a marcar el partido provocando mucho juego directo y con poca circulación de balón. Los errores se pagan caros en este tipo de partidos y eso es lo que sucedió con los asturianos en la primera mitad.

Los primeros diez minutos fueron dominados por el Real Avilés generando peligro sobre la portería de Alvin quien en el minuto 11 vio como Adri Gómez remataba de espaldas a gol un centro desde el costado izquierdo, adelantando a los visitantes. La alegría visitante duró un minuto.

Fue en el minuto 12 cuando David Ferreiro se internó en el área rival y sacó un disparo elegante lejos del alcance de Álvaro Fernández para empatar el encuentro. La igualdad en el marcador provocó un juego mucho más directo y con ocasiones para ambos.

A la media hora de partido llegaría el segungo gol verde, Bastida colocaba una volea que se estrelló en larguero antes de entrar a gol tras el centro desde la derecha de Cuéllar. A falta de cinco minutos para el descanso apareció Mingo y puso el tercero tras aprovechar un error de Quicala en el despeje para robar y batir con un potente disparo al portero visitante.

