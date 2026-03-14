🔴 Directo | El Arenteiro está obligado a no fallar ante el Zamora

El CD Arenteiro se enfrenta al Zamora en un partido de distintas realidades. Los locales a un punto de play offs quieren pelear por ascender a final de temporada, los de O Carballiño quieren salir del descenso cuanto antes y para ello deben ganar

El Arenteiro sigue en puestos de descenso y el margen de error cada vez es menor para los de O Carballiño. Este sábado el equipo verde se enfrenta al Zamora en el Ruta de la Plata. Es el segundo partido de Juanfran García al frente del equipo.

Por su parte, el Zamora se encuentra a un punto de los puestos de promoción el objetivo marcado a inicios de la temporada para el conjunto castellano leonés.

Sigue todo el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:15 horas.