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Unionistas de Salamanca - CD Arenteiro (0-0)

🔴 Directo | El Arenteiro quiere ganar y acercarse a la salvación en Salamanca

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Con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por no descender, el CD Arenteiro se enfrenta este sábado a Unionistas de Salamanca. El equipo verde viene de empatar en Espiñedo ante el Celta Fortuna en un partido que pudo ganar.

Los jugadores del CD Arenteiro celebran un gol.
Los jugadores del CD Arenteiro celebran un gol. | La Región

El CD Arenteiro se enfrenta este sábado a Unionistas de Salamanca. Los de Juanfran García necesitan sumar los tres puntos tras ser empatados la anterior jornada en los últimos minutos del derbi ante el Celta Fortuna.

El conjunto de O Carballiño se encuentra en descenso y necesita sumar de tres en tres. Los verdes se ven las caras con un equipo que acumula cuatro partidos sin ganar y busca los tres puntos para no entrar en la zona baja de la clasificación.

Puedes seguir toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:30 horas (0-0)

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