🔴 Directo | El Arenteiro quiere seguir sumando ante el Racing de Ferrol

El Arenteiro se enfrenta al Racing de Ferrol en A Malata con el objetivo de continuar con la buena imagen mostrada la jornada anterior ante la Pontevedra. Los locales quieren ganar tras la derrota ante la Ponferradina y así llevarse este derbi gallego de Primera Federación.

El Arenteiro vive un partido más en Primera Federación con el objetivo de ganar, sumar y salir victorioso de un derbi gallego más. Este sábado los de Jorge Cuesta viajan al Municipal de A Malata y se enfrentan al Racing de Ferrol.

El conjunto de O Carballiño viene de empatar a 1 frente al Pontevedra, también como visitante, y con el objetivo de seguir manteniendo la buena imagen mostrada ante el conjunto del ourensano Ruben Domínguez. Además, la semana tuvo salidas como la de Martín Ochoa destino el Ourense CF o la de William de Camargo pero llegadas como Chuca para reforzar el centro del campo.

Enfrente, el Racing de Ferrol entrenado por Guillermo Fernández e inmerso en la lucha por los puestos que dan acceso a los play offs a Segunda División. Los ferrolanos vienen de caer 3-0 frente a la Ponferradina y quieren ganar para no despegarse de los ocho mejores de la categoría.

Sigue todo el partido minuto a minuto con La Región desde las 16:15 horas.