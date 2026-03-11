Recordando la inolvidable labor de Don Xesús Ferro Couselo hizo por Ourense

Con motivo de los 50 años del fallecimiento de don Xesus Ferro Couselo, la revista “Raigame”, editada por el Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo y la Diputación Provincial, dedica un número especial a recordar su vida y su obra contando con la colaboración de once intelectuales gallegos. Su faceta de profesor, historiador, divulgador, archivero, investigador y, sobre todo, su importante labor en la dirección del Museo Arqueológico y Archivo Histórico local, está contenida en este número extraordinario que coordina su nieto y actual Director del Archivo Histórico Provincial, Pablo Sánchez Ferro.

Ferro Couselo fue autor de numerosas publicaciones, entre ellas libros, separatas y artículos, pero su gran legado a la provincia fue el mantenimiento de un Archivo histórico considerado entre los mejores de España, después de conseguir que el Estado adquiera el edificio del antiguo Palacio Episcopal para dedicarlo a Archivo. Fue además fundador del Boletín de la Comisión de Monumentos y del Boletín Auriense, imprescindibles ambos para documentar la historia de la ciudad. Ourense debe mucho a don Xesús como queda patente en esta publicación.

En una entrevista con el periodista Álvarez Alonso publicada en La Región en 1948, don Xesús describía así su profesión de archivero: “Cada hallazgo produce la misma emoción que el descubrimiento de un valioso tesoro. A veces es tan grande que uno se siente incapaz de leerlo de primera intención, y hay otras veces en las que todo lo demás carece de importancia. Aquí, en el archivo está la vida social, política y económica de los siglos XVI y XIX, de gran importancia para reconstruir la historia de Galicia”. Los textos de este número 53 de “Raigame”, están ilustrados por fotografías y cuadros de los pintores Prego de Oliver y Pepe Conde Corbal. “Raigame” puede conseguirse gratuitamente en las oficinas de la Diputación.