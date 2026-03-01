🔴 Directo | El CD Verín se enfrenta al Córgomo en un partido por el liderato de Primera Futgal

Duelo por el liderato de Primera Futgal entre el Verin y el Córgomo.

La página web de La Región emite en directo el domingo el gran duelo del fútbol modesto provincial. La lucha por el ascenso a la Preferente Futgal estará en juego desde las 16:30 horas en el estadio José Arjiz de Verín con el duelo que medirá al equipo local, el líder de la categoría con el Córgomo Vilamartín, segundo clasificado. Cara a cara los dos grandes dominadores de la categoría.

El Verín lleva la delantera con 53 puntos, dos más quelos valdeorreses y además tienen un partido pendiente. Y detrás de ellos, un mundo, tres partidos sobre el inmediato perseguidor.

En cuanto a dinámicas, es mejor la del Córgomo, que acumula seis victorias consecutivas, por tres del Verín. Partidazo en el José Arjiz entre los top del grupo.

Sigue en directo el partido con la narración de Fabián Clinaz desde el José Arjiz este domingo desde las 16:30 horas