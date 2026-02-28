🔴 Directo | El Ourense CF y Arenteiro, un derbi con mucho en juego

El conjunto dirigido por Dani Llácer quiere seguir ganando en O Couto tras la derrota en Guadalajara y enfrente está el CD Arenteiro que cayó con honores ante el Tenerife pero que está por debajo de los azulones en la clasificación

El Ourense CF y CD Arenteiro se enfrentan este sábado en un derbi ourensano más. Ambos conjuntos llegan al partido de O Couto en la zona baja de la clasificación del Grupo 1 de Primera Federación y una victoria en este encuentro es vital para sus aspiraciones para alejarse de sus perseguidores.

Ambos conjuntos vienen de perder en la anterior jornada, los de Dani Llácer cayeron ante el Guadalajara en un partido donde no pudieron desarrollar su juego. Por su parte, el Arenteiro vendió cara la derrota la semana pasada en Espiñedo ante el Tenerife.

Este encuentro en O Couto puede marcar lo que resta de la temporada para ambos conjuntos. Puedes seguir toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:15 horas.