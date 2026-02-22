EDITORIAL
El gobierno de Sánchez le corta la luz a la Galicia vaciada

🔴 Directo | El Ourense CF busca sumar segunda victoria consecutiva ante el Guadalajara

MINUTO A MINUTO

El conjunto dirigido por Dani Llácer quiere sumar tres puntos más ante un rival de la parte baja de la clasificación tras poner fin a la racha negativa de un mes sin ganar. El Ourense CF visita al Guadalajara en el Pedro Escartín

Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón en O Couto.
Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón en O Couto. | José Paz
La Región
La Región
Publicado: 22 feb 2026 - 15:40 Actualizado: 22 feb 2026 - 16:03

El Ourense CF vista este domingo Guadalajara en un partido donde quiere sumar tres puntos más para conseguir su segunda victoria consecutiva y mantenerse fuera de los puestos de descenso. Los de Dani Llácer llegan tras ganar al Mérida poniendo fin a la racha de un mes sin ganar.

Enfrente el Guadalajara que se encuentra en puestos de descenso con cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros.

Sigue toda la acción del duelo desde el Pedro Escartín con La Región, minuto a minuto, desde las 16:00 horas (0-0)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats