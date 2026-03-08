🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta al Barakaldo con el objetivo de alejarse del descenso

Tras la victoria en el derbi ourensano, el Ourense CF se enfrenta en Lasesarre a un equipo que no conoce la derrota como local en 2026. El Barakaldo es uno de los equipos más en forma de la competición.

El Ourense CF se enfrenta en Lasesarre al Barakaldo en un partido donde los azulones intentarán sacar la victoria ante uno de los equipos más en forma de la Primera Federación. Los de Dani Llácer vienen de ganar en el derbi ouresano al Arenteiro pero enfrente está el Barakaldo de Imanol de la Sota que acumula una derrota en los últimos cinco partidos y no sabe que es perder como local desde que empezó 2026.

El cuadro auriense necesita los tres puntos para poner tierra de por medio con el descenso y dejar atrás la mala racha que tiene como visitante.

