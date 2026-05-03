🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta al Bilbao Athletic con el objetivo de sumar para alejarse del descenso

El partido entre el Bilbao Athletic y Ourense CF es vital para los azulones en su objetivo de seguir fuera del descenso y lograr la salvación. Enfrente el Bilbao Athletic que está prácticamente salvado pero busca lograrlo ante los de Dani Llácer

El Ourense CF sigue muy cerca de la zona de descenso, lo separan dos puntos. Este domingo se enfrenta al Bilbao Athletic en un nuevo partido. Los de Dani Llácer necesitan sumar para seguir fuera de la zona de descenso que está muy ajustada.

Los azulones llegan a Lezama tras una derrota, algo polémica, frente al Zamora CF. Los resultados de sus rivales más directos la anterior jornada le favorecieron y se mantuvo fuera del descenso.

Por su parte, el Bilbao Athletic se encuentra en la zona media de la tabla a siete puntos del Ourense CF y una victoria podría ser definitiva para asegurar la permanencia en Primera Federación una temporada más.

Sigue toda la acción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:00 horas. (0-0)