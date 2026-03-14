🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta en O Couto al Racing de Ferrol en un partido vital

El Ourense CF necesita ganar en O Couto ante un Racing de Ferrol con altibajos pero que está peleando por play offs a diferencia de los ourensanos que su pelea está en no caer en los puestos de descenso

El Ourense CF se enfrenta en O Couto al Racing de Ferrol en un derbi gallego de Primera Federación con mucho en juego. Los de Dani Llácer deben ganar para seguir fuera de los puestos de descenso tras la derrota de la jornada anterior.

El equipo ferrolano debe ganar para volver a pelear por los puestos de play off. Los visitantes no cuenta para este partido con Álex Zalaya, ex del Ourense CF, y Antón Escobar ambos sancionados para el encuentro. Por parte de los azulones la única baja es la de Nacho Castillo lesionado.

Sigue toda la intensidad de este partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:15 horas.