🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta a Unionistas de Salamanca tras dos derrotas consecutivas

MINUTO A MINUTO
El Ourense CF vuelve a jugar de visitante tras dos partido como local y dos derrotas. Los de Dani Llácer viajan hasta Salamanca para enfrentar a Unionistas de Salamanca en un partido donde quieren sumar tres puntos y alejarse de la parte baja de la clasificación.
El conjunto azulón ha visto como la falta de puntería cara a gol les ha pasado factura en los últimos encuentros. Esta jornada se enfrenta a un rival directo por evitar los puestos de descenso y que ha ganado dos de sus últimos tres partidos.
Sigue el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:30 horas. (0-0)
