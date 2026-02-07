🔴 Directo | El Ourense CF se enfrenta a Unionistas de Salamanca tras dos derrotas consecutivas

Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón en O Couto.

El Ourense CF se enfrenta al Unionistas de Salamanca, un rival directo en evitar la lucha por descender, tras acumular dos derrotas consecutivas. La falta de puntería en los últimos partidos ha lastrado al conjunto azulón.

El Ourense CF vuelve a jugar de visitante tras dos partido como local y dos derrotas. Los de Dani Llácer viajan hasta Salamanca para enfrentar a Unionistas de Salamanca en un partido donde quieren sumar tres puntos y alejarse de la parte baja de la clasificación.

El conjunto azulón ha visto como la falta de puntería cara a gol les ha pasado factura en los últimos encuentros. Esta jornada se enfrenta a un rival directo por evitar los puestos de descenso y que ha ganado dos de sus últimos tres partidos.

Sigue el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 18:30 horas. (0-0)