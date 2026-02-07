🔴 Directo | El COB se enfrenta al HLA Alicante y a su afición en su regreso al Pazo
MINUTO A MINUTO
El Pazo vuelve a recibir al COB y lo hace para el partido ante el HLA Alicante tras las dos derrotas consecutivas ante el Fuenlabrada donde pudo ganar pero no le dio al conjunto ourensano
El COB regresa al Pazo y se enfrenta al HLA Alicante. Pero también a su público, que siempre fiel al equipo, ha visto como el equipo puede competir contra los mejores pero no logra cerrar los partidos.
Las lesiones y la poca rotación han hecho mella en el conjunto de Moncho López que se niega a decir adiós al sueño de play offs y la primera parada es el Pazo ante el HLA Alicante.
No te pierdas el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 19:00 horas.
