🔴 Directo | Ourense CF y Pontevedra se enfrentan en un derbi gallego más de Primera Federación

Martín Ochoa celebra su gol ante el Arenteiro en el pasado derbi ourense.

El Ourense CF se enfrenta al Pontevedra en un partido donde solo valen los tres puntos. Para los azulones en su búsqueda por alejarse del descenso, para los granates para mantenerse en los puestos de play offs

El Ourense CF viaja hasta Pontevedra. Los de Dani Llácer disputan su segundo derbi gallego en Primera Federación de manera consecutiva. El equipo azulón se encuentra fuera del descenso pero no puede fallar. Los tres puntos son importantes para el equipo.

El ourensano Rubén Domínguez es el entrenador del Pontevedra. Los granates solo suman cuatro empates en los últimos cinco partidos. Necesitan sumar tres puntos para mantenerse en los puestos de play offs donde existe mucha igualdad con nueve equipos en apenas tres puntos.

Sigue todo el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:15 horas. (0-0)