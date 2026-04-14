🔴 Directo | El Ourense CF quiere continuar ganado en su visita al Real Madrid Castilla

Celebran los jugadores del Ourense CF el tanto de Nacho Castillo.

Tras firmar un gran partido ante el CD Lugo, el Ourense CF se enfrenta al Real Madrid Castilla que atraviesa un gran momento de forma con diez goles anotados en dos partidos. El partido se adelanta por los compromisos europeos de la cantera madridista el fin de semana

El Ourense CF se enfrenta al Real Madrid Castilla. El partido de esta jornada ante el filial blanco se adelanta por los compromisos europeos de la cantera madridista este fin de semana con la Final Four de la Youth League.

El equipo entrenado por Dani Llácer llega al Alfredo Di Stéfano tras haber realizado una de sus mejores primeras partes de la temporada en O Couto ante el Lugo. El Ourense CF derrotó 4-2 al conjunto lucense en un gran partido y logró salir del descenso del que está a dos puntos.

Por su parte, el Real Madrid Castilla se encuentra en la tercera posición del grupo 1 de Primera Federación y atraviesa una gran racha anotando diez goles en sus últimos dos partidos.

Puedes seguir el partido a partir de las 17:00 horas, minuto a minuto, con La Región.